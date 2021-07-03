Российские корабли направили на помощь украинскому судну в Черном море

Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ России направлены на помощь украинскому рыболовецкому судну, экипаж которого подал сигнал бедствия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной России.

«Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 года запросил помощь», — говорится в сообщении.

«Ивановец» на международном канале связи принял сигнал о бедствии украинского рыболовецкого судна. Капитан сообщил, что у корабля отказал двигатель, он обесточен и в данный момент дрейфует. Он также попросил помощи в информировании властей Украины об аварии.

«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна "ОД-2592"», — добавили в пресс-службе.

Ранее российские военные провели в Черном море учения по уничтожению кораблей противника. На фоне начавшихся учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze-2021 в небо поднялись больше десяти бомбардировщиков и истребителей для проведения учебно-боевых полетов.