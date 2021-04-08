Трех российских моряков не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну трех российских моряков, ранее побывавших в Крыму. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила украинская пограничная служба.

Накануне пограничники оформляли судно из Турции, которое прибыло в порт Николаева. На борту оказались трое россиян. Выяснилось, что в сентябре 2020 года они посещали Крым, который Украина считает оккупированным.

Им отказали в пропуске и на три года запретили въезд на Украину.

Ранее в апреле сообщалось, что проблемы с въездом в республику возникли у мужчин, прибывающих из Белоруссии. В неформальной беседе пограничники сообщили, что у них есть распоряжение не пропускать в страну мужчин без веского основания.