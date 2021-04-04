Белорусских мужчин отказались пустить на Украину

Украинские пограничники отказались пустить в страну мужчин, прилетевших из Белоруссии. Об этом сообщает белорусское издание Onliner.

Очевидцы рассказывают о проблемах с пропуском белорусских мужчин в аэропорту Одессы. При этом детей и женщин на Украину пропускают. Александр из Минска сообщил, что работает на Украине по трудовому договору и возвращался из отпуска, когда его, как и многих других мужчин-иностранцев, задержали в аэропорту для беседы, затем отправили обратно в Минск.

В неформальной беседе пограничники сообщили, что у них есть распоряжение не пропускать в страну мужчин без веского основания, например без вида на жительство или приглашения от работодателя. «Я так понял, что [это распоряжение появилось] в связи со слухами о перемещении российских войск вдоль границы с Украиной. Возможно, речь идет и об участках белорусско-украинской границы», — говорит собеседник издания.

Александру посоветовали подождать пару недель, чтобы «все успокоилось». В Госпогранкомитете Украины пока официально не прокомментировали эти инциденты.

В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и возложила на нее ответственность за ухудшение обстановки в зоне конфликта, где в последнее время наблюдается усиление обстрелов. Также, по мнению Киева, Москва сосредоточила на общей границе регулярные армейские части. В России заявляют, что всю ответственность за обострение несет только Украина.