Зеленский заявил о способности украинской армии дать отпор кому угодно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о способности армии страны дать отпор кому угодно, сообщает «Страна.ua».

По словам Зеленского, сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но необходимых переговоров в «минском и нормандском форматах».

«В который раз подчеркиваю: наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей», — добавил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что эскалация в Донбассе, «которую устроила Россия», не останется без внимания.