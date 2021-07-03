В ряде регионов Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

В ряде регионов Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником УФСБ России принято решение о введении с 3:15 мск субботы правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчик в районе садовых участков, ограниченной улицами: Биттирова — Канукоева — Центральная — Жабелова», — говорится в сообщении.

В период проведения КТО и до особого распоряжения будет действовать ряд специальных мер и ограничений, отметили в ведомстве.