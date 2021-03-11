В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Советском районе Махачкалы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает ТАСС.

Материалы по теме «Самый подлый и кровожадный из всех» Доку Умаров взрывал поезда и казнил россиян. За его голову обещали миллионы долларов Война и амир В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет

По данным оперативного штаба, неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам, когда те проверяли данные о подготовке террористических преступлений. После этого в 10:15 начальник управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Дагестан принял решение о введении режима КТО.

10 марта директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что главари всех банд на Северном Кавказе ликвидированы.

20 января на окраине села Катар-Юрт в Чечне прошла спецоперация, в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков, находившихся в федеральном розыске, в том числе Бютукаев. После этого глава республики Рамзан Кадыров заявил, что регион можно считать свободным от террористов.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.