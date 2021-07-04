Число погибших при крушении самолета на Филиппинах достигло 29

Число погибших при крушении воздушного судна с военными на Филиппинах достигло 29. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по меньшей мере 50 человек получили ранения, а 17 — пропали без вести.

«Было замечено, что несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю, спасаясь от взрыва», — говорится в заявлении подразделения Объединенной оперативной группы Сулу.

Самолет С-130 упал при попытке приземлиться на острове Холо.

Ранее на Филиппинах рассказали подробности крушения самолета с военными. Авария произошла утром в воскресенье, 4 июля, в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Известно, что самолет разбился при попытке посадки: он не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.