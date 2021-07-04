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На Филиппинах рассказали подробности крушения самолета с военными

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Фото: Jorge Silva / Reuters

На Филиппинах рассказали подробности крушения воздушного судна С-130 с военными. Соответствующая информация появилась Twitter-аккаунте Phil News Agency.

Авария произошла утром в воскресенье, 4 июля, в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Известно, что самолет разбился при попытке посадки: он не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

На борту находились 85 человек. В настоящий момент удалось спасти не менее 40 пострадавших. Генерал Вооруженных сил страны Сирилито Собехана выразил надежду, что остальных членов экипажа также удастся спасти.

Ранее в июле грузовой Boeing 737 упал у берегов Гавайев. Согласно предварительной информации, судно совершило экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу из-за неисправности двигателя.

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