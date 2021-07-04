Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

Самолет Ан-2, проводивший обработку рисовых полей, потерпел крушение возле города Кызылорды. На борту воздушного судна находились два пилота, они живы, сообщает Tengrinews со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что самолет упал около 07:00 в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды. Инцидент произошел через несколько километров после взлета. Из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле.

На борту Ан-2 находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Обоих доставили в больницу. Согласно предварительным данным, их состояние оценивают как удовлетворительное. Известно, что самолет Ан-2 принадлежит ТОО «Илиса». Подчеркивается, что всего в Казахстане используют 290 таких самолетов.

Ранее в Казахстане произошло крушение Ан-26. 13 марта борт следовал по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата, он принадлежал Комитету национальной безопасности Казахстана. Авария произошла при заходе самолета на посадку в торце взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента погибли четыре человека: все они были военными Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.