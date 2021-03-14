Стали известны имена погибших при крушении самолета Ан-26 в Казахстане

При крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алма-Аты погибли четыре человека, все они были военными Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Их имена сообщили в пресс-службе КНБ, передает ТАСС.

Среди погибших числятся штурман Габит Барлыкбаев, бортовой техник летной группы Досжан Баймуратов, штурман экипажа летной группы Мухтар Сагимбаев и старший бортовой механик летной группы Евгений Васильков.

«Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести», — приводит агентство сообщение КНБ.

О крушении самолета Ан-26 стало известно 13 марта. Борт принадлежал Комитету национальной безопасности Казахстана, он следовал по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Авария произошла при заходе самолета на посадку. На борту находились шесть человек, четверо погибли, двое госпитализированы.