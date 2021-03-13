Президент Казахстана отреагировал на крушение самолета Ан-26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на крушение военного самолета Ан-26 в Алматы. Об этом сообщается на его официальной странице в Twitter.

Токаев выразил соболезнования семьям погибших, а также поручил начать расследование причин катастрофы.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Токаев добавил, что подобные инциденты не должны повторяться.

О крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алматы стало известно ранее 13 марта. Борт принадлежал Комитету национальной безопасности Казахстана, он следовал по маршруту Нур-Султан — Алматы. Авария произошла при заходе самолета на посадку. На борту находились шесть человек, четверо погибли, двое госпитализированы.