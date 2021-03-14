Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета Ан-26 в Казахстане

Двое военнослужащих, выживших при падении военного самолета Ан-26 в Алматы, прооперированы и находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе местного управления здравоохранения отметили, что для спасения жизней делается «все возможное».

О крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алматы стало известно 13 марта. Борт принадлежал Комитету национальной безопасности Казахстана, он следовал по маршруту Нур-Султан — Алматы. Авария произошла при заходе самолета на посадку. На борту находились шесть человек, четверо погибли, двое госпитализированы.