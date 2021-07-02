Грузовой Boeing 737 упал у берегов Гавайев

Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов. Об этом сообщает CNBC, отрывок новостного сюжета был опубликован в Twitter-аккаунте телеканала.

Согласно предварительной информации, у судна была зафиксирована серьезная неисправность двигателя после взлета, в связи с чем пилоты самолета попытались совершить экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу, столицы американского штата Гавайи, расположенной на южном побережье острова Оаху.

По данным Департамента транспорта штата (DOT), инцидент произошел около 1:45 ночи по местному времени (около 14:45 по московскому времени) примерно в трех километрах от аэропорта Калаэлоа.

Местный ресурс Hawaii News Now уточняет, что на борту находилось два человека. Береговая охрана США отправила на место происшествия отряд спасателей, а также катер, вертолет и самолет С-130. Также к месту падения судна прибыла пожарная служба Гонолулу.

К настоящему моменту оба находившихся в самолете в момент крушения человека были найдены спасателями и эвакуированы с места инцидента. Одного из пилотов береговая охрана США доставила по воздуху в медучреждение Queen’s Medical Center. Другой человек был доставлен спасательной лодкой на берег. В каком состоянии находятся пострадавшие не уточняется.

Самолет Boeing 737 вылетел из международного аэропорта имени Дэниела К. Иноуэ в Гонолулу и направлялся в Кахулуи (город на острове Мауи Гавайского архипелага).

Ранее сообщалось, что вертолет Вооруженных сил Филиппин S-70i Black Hawk разбился во время тренировочного полета в ночь на четверг, 24 июня, к северу от Манилы. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли.