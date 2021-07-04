Российские дети вернулись на родину из Сирии

Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

После того, как вернувшиеся на родину пройдут необходимые медицинские проверки, и будет выдержан период обязательного карантина, детей передадут их ближайшим родственникам.

Как рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, нескольких детей увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура. «Нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья», — заявила она, отметив, что в Сирии почти 50 градусов тепла, поэтому в России решили подстраховаться.

Кузнецова отметила, что детей устроят в ясли и детские сады, им будет оказана необходимая медицинская помощь.

В марте Кузнецова сообщила, что из тюрем Ирака спасли всех российских детей, работа по их возвращению завершена.

Операция по возвращению детей из тюрем Ирака и Сирии продолжается несколько лет. О том, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР, заявил президент Владимир Путин в 2017 году. Из-за этого за последние несколько лет из России было вывезено более тысячи женщин и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.