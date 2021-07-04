Мужчина установил мировой рекорд по поеданию хот-догов

Американец Джоуи Честнат (Joey Chestnut) по прозвищу Челюсти съел 76 хот-догов за 10 минут, установив мировой рекорд на соревнованиях в Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что это четырнадцатая победа Честната за последние 15 лет. При этом он побил собственный рекорд: в 2020 году он съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились в помещении и без зрителей. Как признался Честнат, в прошлом году ему очень не хватало поддержки болельщиков. «Я с нетерпением ждал этого весь год», — сказал он в интервью ESPN перед соревнованиями в этом году.

Среди женщин в конкурсе победила Мишель Леско. Ей удалось за 10 минут съесть 30 с половиной булочек с сосисками.

Джои Чеснат известен как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2019 году он за 12 часов съел 413 куриных крылышек.