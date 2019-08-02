Американец за полдня съел четыре сотни куриных крылышек

Чемпион мира по скоростному поглощению еды Джои Честнат (Joey Chestnut) за 12 часов съел 413 куриных крылышек. Об этом сообщает издание Huffington Post.

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Мероприятие в честь Национального дня куриных крылышек проходило в торговом центре Mall of Georgia в американском штате Джорджия. Честнат приступил к еде в 11 часов утра и к 17:50 уничтожил 250 крылышек. После этого ему вручили памятную футболку, однако он не остановился. Едок несколько часов не выходил из-за стола и сжевал еще 163 крылышка.

Джои Чеснат известен как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2007 году он стал чемпионом мира по поеданию хот-догов. В последующие несколько лет Честнату удавалось улучшать свой результат. В 2013 году он съел 69 булочек с сосиской за 10 минут. Кроме того, в 2012 году он одержал победу на чемпионате по поеданию куриных крылышек.

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