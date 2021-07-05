Суд Петербурга снова запретил аниме

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению японское аниме «Акира». Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом суд удовлетворил иск прокурора и запретил еще одно аниме. Там пришли к выводу, что «информация о культе сверхчеловека Акиры без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей». Также были запрещены очередные ссылки и на другие аниме: «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».

Ранее суды Петербурга запретили распространение ссылок на ряд аниме и манги. В этот список попали «Тетрадь смерти», «Иннуяшики», «Токийский гуль», «Загадка дьявола», «Класс убийц» и другие. В заявлениях прокуроров и экспертов говорилось, что аниме-сериалы негативно влияют на психику несовершеннолетних.

Позднее глава комитета по образованию в Санкт-Петербурге Наталия Путилковская отметила, что необходимо отправлять к психологу школьников, которые выкладывают аниме в своих соцсетях. Путилковская сказала, что видела в интернете страницы совершивших самоубийство школьников, где публиковались их рисунки в стиле аниме и кадры из мультсериала «Тетрадь смерти».