Суд Петербурга запретил аниме «Князь тьмы и герой»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил аниме «Князь тьмы и герой». Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы городских судов.

Уточняется, что ссылки, по котором можно просмотреть это аниме, а также мультфильмы «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах» запрещены к распространению на территории России. Вскоре они будут заблокированы.

3 февраля стало известно, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения в России ссылок на три аниме-сериала: «Ложные выводы», «Сладкая жизнь» и «Игра Дарвина». По версии суда, в данных произведениях содержится информация, причиняющая «вред здоровью несовершеннолетних». Эти материалы также признали мотивирующими «к деструктивному противоправному поведению».

Незадолго до этого Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение ссылок на аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Кроме того, был подан иск на песню уфимского рэпера Моргенштерна «Я съел деда» и на другие японские мультсериалы.