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В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737

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Фото: Globallookpress.com

Власти США обнаружили обломки потерпевшего крушение воздушного судна Boeing 737. Об этом сообщается на сайте Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

«Было найдено небольшое количество плавающих обломков», - говорится в релизе ведомства. Это должно помочь расследованию, которое ведет комиссия в составе NTSB, федерального регулятора FAA, компании Boeing, производителя двигателей Pratt and Whitney и других.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов.

Согласно предварительной информации, судно совершило экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу из-за неисправности двигателя.

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