Названа причина крушения грузового Boeing 737 в Тихом океане

Названа причина крушения грузового самолета Boeing 737 в Тихом океане около Гавайских островов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По предварительной информации, пилоты воздушного судна попытались совершить экстренную посадку на воду из-за серьезной неисправности двигателя. Инцидент произошел у побережья столицы американского штата Гавайи, расположенной в южной части острова Оаху. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно о крушении грузового самолета Boeing 737 недалеко от побережья Гонолулу. По данным Департамента транспорта штата, крушение Boeing 737 произошло около 1:45 ночи по местному времени (около 14:45 по московскому времени), в 3 километрах от аэропорта Калаэлоа. Американская береговая охрана направила на место происшествия отряд спасателей, а также катер, вертолет и самолет С-130.

24 июня сообщалось, что вертолет Вооруженных сил Филиппин S-70i Black Hawk разбился во время тренировочного полета в ночь на четверг, 24 июня, к северу от Манилы. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли.