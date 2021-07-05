Московская биржа отдалится от Кремля

Московская биржа перенесет центральный офис и отдалится от Кремля, пишет РБК со ссылкой на главу площадки Юрия Денисова.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Мы через несколько лет уйдем из офиса на Воздвиженке и переместимся в два других существующих офиса — в Кисловском переулке и на Спартаковской улице», — отметил Денисов.

Такое решение, по словам главы биржи, продиктовано переводом около 40 процентов сотрудников на удаленный режим работы. «В офисе на Воздвиженке работали около 300 человек, что составляет примерно 15 процентов от общей численности в 2000 человек в трех компаниях группы: биржа, НРД [Национальный расчетный депозитарий] и НКЦ [Национальный клиринговый центр]».

Также Денисов отметил, что переезд и отказ от аренды офиса в центре Москвы позволит Московской бирже сэкономить «несколько сотен миллионов рублей в год». Однако часть этих средств будет направлена на создание «гибкого офиса» в Кисловском переулке.

Московская биржа была создана в 2011 году в результате объединения Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), каждая из которых была основана в начале 1990-х годов.