Цена на нефть побила новый рекорд

Цена на нефть марки Brent 5 июля превысила отметку в 77 долларов за баррель впервые с 30 октября 2018 года. На момент написания материала стоимость сентябрьского фьючерса составляла 77,04 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, нефть побила новый рекорд, который стал очередным за последние недели. 23 июня цена поднималась до уровня выше 76 долларов, также максимального за несколько лет.

Специалисты не исключают, что стоимость сорта Brent может возрасти и до 100 долларов за баррель в следующем году. Это объясняется в том числе восстановлением спроса после пандемии.

Будущие колебания цен также будут зависеть от решения ОПЕК+, которая сейчас должна достичь договоренностей по поводу наращивания добычи. При этом, если сделка полностью провалится, то отрасль могут ждать ценовые войны, которые приведут к удешевлению нефти.

