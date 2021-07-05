В России предсказали рост цен на лекарства

Опрошенные «Коммерсантом» участники фармацевтического рынка и эксперты предсказали рост цен на лекарства в России в 2021 году. По их оценкам, он составит как минимум восемь процентов.

Основные причины подорожания, по словам собеседников издания, заключаются в снижении курса рубля и росте стоимости сырья, импортируемого из-за рубежа. Отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к дефициту некоторых базовых препаратов — компаниям будет невыгодно производить их в России из-за возросших затрат.

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Рост цен по итогам года может превысить инфляцию, которая и без того прогнозируется на более высоком уровне по сравнению с целевым показателем Центробанка в четыре процента. В таком случае можно будет говорить о тенденции, поскольку схожая ситуация наблюдалась в прошлом году — тогда лекарства подорожали в среднем на 9,8 процента при инфляции в 4,9 процента.

По данным RNC Pharma, с января по май препараты в России подорожали на 7,9 процента. Компания называет прогнозы аналитиков оптимистичными и опасается, что реальное повышение цен может значительно превзойти их.

Рост цен положительно скажется на финансовых показателях фармацевтических компаний. Их выручка по итогам года, как ожидается, вырастет на 6,7 процента — до 1,2 триллиона рублей. В прошлом году оборот увеличился на 10,5 процента, до 1,13 триллиона.