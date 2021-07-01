В России продлили упрощенный порядок маркировки лекарств до 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой и большим спросом на лекарства. При упрощенном порядке сведения о препаратах автоматически подтверждаются самой системой маркировки. Поэтому участники фармацевтического рынка могут реализовывать медикаменты, не дожидаясь подтверждения поставщика. Ожидается, что получатели партий препаратов не будут зависеть от задержек со стороны поставщиков или ошибок.

В то же время отмечается, что с 1 июля 2021 года из-за невостребованности данный порядок маркировки перестает действовать для препаратов, ввозимых в Россию.

С 1 июля 2020 года в России ввели обязательную маркировку лекарственных препаратов. Путь каждой упаковки с лекарством теперь можно будет отследить практически в режиме реального времени — от производства до аптек и больниц. Чтобы проверить товар, покупателю необходимо будет воспользоваться приложением «Честный знак».