Эксперты опровергли связь связь между дефицитом лекарств и введением маркировки

Исчезновение из аптек в октябре противовирусных препаратов, антибиотиков, антикоагулянтов и других лекарств, используемых для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, многие связали с маркировкой товаров, которую вводит государство. Критики уверены, что в дефиците виновата система цифрового мониторинга движения лекарственных средств.

Однако, по мнению ряда экспертов, дело не в самой маркировке, а в немалом количестве противников усиления госконтроля, особенно в тех сферах, где доля нелегального оборота велика. Мнения экспертов приводит издание «Компания».

Система мониторинга была запущена 1 июля, тогда как нехватка лекарств обнаружилась еще весной, когда, по данным аналитической компании DSM Group, спрос подскочил на 25 процентов. Затем очередные перебои с поставками произошли уже в конце сентября и совпали со второй волной коронавируса.

Аналитики такую ситуацию на лекарственном рынке назвали идеальным штормом: спрос резко вырос, а фармпроизводители оказались не готовы его удовлетворить, в том числе, из-за зависимости от иностранных субстанций, плюс желание государства регулировать ценообразование. Последней каплей стали новые правила реализации.

Издание отмечает, что в Минпромторге, который курирует проекты по маркировке, не согласны с тем, что она влияет на скорость движения товаров от дистрибьюторов к аптекам и доступность медикаментов. Однако, в начале ноября маркировку перевели «на упрощенку»: теперь она носит уведомительный характер. Кроме того, в Росздравнадзоре была создана комиссия, занимающаяся допуском на рынок немаркированных препаратов, произведенных после 1 июля.

Это подтверждает и проведенное в ноябре исследования на платформах «Доктор на работе», в котором приняло участие более 1600 врачей со всей страны, и «Smartpharma» среди 1380 фармацевтов и провизоров. 30 процентов опрошенных считают, что исчезновение лекарств связано с пандемией, а также с проблемами импортозамещения — 20 процентов, закрытием заводов по производству препаратов — 20 процентов и отсутствием государственной поддержки — 20 процентов. И лишь 10 процентов врачей в качестве причин назвали маркировку.

Тем не менее, в прессе и соцсетях была организована шумная кампания по дискредитации самой идеи маркировки.

«Когда в массмедиа началась волна истерии насчет дефицита лекарств, мы провели свое исследование, охватив практически все крупнейшие регионы, и выяснили, что проблемы с лекарствами наблюдались максимум в 20 процента аптек. При этом те препараты, что отсутствовали в одной торговой точке, можно было купить в соседней. Для нас в какой-то момент стало очевидно, что это была согласованная PR-акция, которая была пролоббирована силами, не заинтересованными в маркировке», — рассказал глава ассоциации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Также благодаря исследованию «Общественной потребительской инициативы» выяснилось, что часть проблем с поставками лекарств возникли из-за нежелания участников товаропроводящей сети обучить сотрудников работе с новым софтом.

По словам экспертов, плюсы введения маркировки товаров очевидны как для государства, так и для бизнеса: сектор обеляется, появляются налоги, как с организаций, которые вынуждены выходить из тени, так и с людей, которые работают в этих организациях.

Плюсы для бизнеса — работа в условиях честной конкуренции. Как отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, официальные производители смогут увеличить прибыль на 50–75 процентов за счет того, что через границы перестанут провозить немаркированные товары, и они не будут поступать на полки магазинов. При этом он понимает и опасения бизнеса: предприятия столкнутся с дополнительными расходами (на покупку дополнительного оборудования и обучение сотрудников), что может привести к увеличению стоимости товаров. Также могут возникать сбои в поставке товаров до тех пор, пока все операции не будут упорядочены по всей цепочке.

При этом, эксперты считают, что претензии бизнеса по поводу того, что маркировка — это дорого и технически трудно, не оправдываются. Для внедрения системы маркировки розничная компания должна иметь принтер, двухмерный сканер штрихкода, онлайн-кассу, усиленную квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться в системе маркировки и интегрировать с ней свою учетную систему. У многих розничных компаний все это уже есть.

Кроме того, для производственных площадок и площадок дистрибьюторов разработаны готовые решения по маркировке, комплексы оборудования для выполнения всех операций, проводимых в рамках национальной системы маркировки, такие как нанесение средств идентификации на производстве, агрегация, сериализация, складские операции.

В АКОРТ уверены, что по тем товарным группам, по которым вводится маркировка, рынки высококонкурентные, именно поэтому внедрение маркировки не приведет к повышению цен.