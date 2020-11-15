В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие в России упрощенного режима маркировки лекарств, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.

Упрощенный порядок маркировки изначально действовал с апреля до конца нынешнего года. Теперь он продлен еще на год — до 31 декабря 2021-го.

Ожидается, что такая мера позволит избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. Также глава правительства дал поручения федеральным министерствам и руководителям регионов ежедневно контролировать ситуацию со снабжением аптек необходимыми препаратами.

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Упрощенный порядок маркировки предполагает меньшее количество необходимых экспертиз при смене производственной площадки, производителя или первичной упаковки. Кроме того, госзакупки медикаментов при необходимости могут производиться у одного поставщика.

В начале ноября в российских аптеках был зафиксирован дефицит некоторых видов лекарств, в частности антибиотиков и противовирусных препаратов. Их нехватку связывали с необходимостью маркировки, но после введения упрощенного порядка ситуация не изменилась.

В итоге специалисты пришли к выводу, что причина заключалась в ажиотажном спросе на эти категории лекарств на фоне пандемии коронавируса.