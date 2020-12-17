Маркировку назвали способом предотвращения дефицита лекарств

В ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопросы, президент России Владимир Путин признал, что в некоторых регионах бывает дефицит лекарств. «Это проблема логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала», — заявил Владимир Путин, отметив, что в целом система здравоохранения с пандемией справляется.

По словам волонтеров, в разных регионах страны есть жалобы на невыплату «ковидных» медикам, на невыдачу бесплатных лекарств. Ранее проблемы с дефицитом лекарств также связывали с маркировкой, но после ее упрощения сложности остались из-за большого спроса. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что спрос в среднем вырос в 15 раз, а производство выросло лишь вдвое.

Как отмечали в Росздравнадзоре, система маркировки также используется для отслеживания обеспеченности ковидными препаратами. Однако лекарств с такими кодами пока 10-15% от оборота.

Решение о необходимости введения маркировки лекарств было принято в 2017 году, когда в Санкт-Петербурге возбуждено дело черных фармацевтов.

«Когда путь препарата от производителя до прилавка можно будет проследить до метра, это нанесет серьезный удар по черным фармацевтам, которые воруют лекарства в больницах и перепродают их в розничной сети или втюхивают нашим онкобольным (а также больным ВИЧ и гепатитом) всякие чудодейственные пилюли», — считает вице-президент «Антиконтрафакта» Байсолт Хамзатов.