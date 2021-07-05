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В Госдуму внесли законопроект ЕР о защите водителей от необоснованных штрафов

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По инициативе партии «Единая Россия» в Госдуму внесен законопроект, призванный защитить водителей от необоснованных штрафов, приходящих с фиксирующих нарушения камер. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Уточняется, что авторами инициативы являются первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Ирина Рукавишникова.

Вынесшие на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в Кодекс об административных правонарушениях предлагают закрепить единые требования к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, также как и к полученным благодаря им материалам.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак уточнил, что предложенные меры исключат наблюдаемую сейчас ситуацию, при которой штрафы выписываются из-за происходящих сбоев в работе фиксирующей нарушения техники. «Такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов», — объяснил он.

В пресс-службе ЕР указали, что вопрос о вводе требований к размещению и фиксации фото- и видеооборудования на дорогах был поднят партией еще в 2019 году. Депутаты обращали внимание на тот факт, что система видеофиксации нарушений уязвима и может стать инструментом для зарабатывания денег.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время рабочей поездки в Башкирию предложил проводить отчеты через цифровые сервисы. Он высказал мнение о том, что депутат должен получать негативные отзывы, если он не выполняет свою предвыборную программу.

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