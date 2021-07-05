Дело старейшего в России вора в законе поступило на рассмотрение в суд

В Верховный суд Адыгеи поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении 71-летнего Владимира Волкова, известного как Волчок, ранее бывшего соратником Аслана Усояна (Деда Хасана), который на данный момент считается старейшим вором в законе в России. Об этом Znak.com сообщили в аппарате республиканского суда.

Процесс будет вести судья Виталий Галаган. Дата начала слушаний еще не назначена.

Волкову предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, он на протяжении 38 лет был смотрящим в Краснодарском крае и Адыгее. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Из-за своего преклонного возраста подсудимый может уже не выйти на свободу, отмечает издание.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Адыгеи, Волков получил статус вора в законе в январе 1980 года в Москве, где принял участие в собрании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.