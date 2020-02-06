Старейший славянский вор в законе Волчок сел за использование рабского труда

Краснодарский вор в законе Владимир Волков, известный в криминальных кругах, как Волчок, приговорен к четырем годам лишения свободы за мошенничество, вымогательство, использование рабского труда и участие в преступном сообществе. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, приговор 70-летнему авторитету и его семерым сообщникам был вынесен Майкопским районным судом еще 27 декабря 2019 года и вступил в силу на днях. С учетом срока, который Волков провел под следствием, он выйдет на свободу уже в этом году.

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Волков — в прошлом профессиональный картежник. Во времена СССР он был судим за вымогательство. Воровской титул криминальный авторитет получил в 1982 году при участии кутаисского вора в законе Автандила Чихладзе (Квежо). На данный момент Владимир Волков является старейшим действующим славянским вором в законе.

Ранее 6 февраля сообщалось, что правоохранительные органы задержали предполагаемого соучастника убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик).

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