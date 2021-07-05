Девушка переоделась пять раз за свадьбу и прославилась в сети

Блогерша из Лос-Анджелеса переоделась пять раз за время свадьбы и прославилась в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

30-летняя девушка под псевдонимом Chip Girl регулярно снимает развлекательные видео в TikTok. На данный момент ее страница насчитывает 1,3 миллиона подписчиков. Журналисты издания обратили внимание на несколько роликов, сделанных во время свадьбы героини материала. В одном из них блогерша показала, как сменила пять нарядов за время одного торжества.

Так, сперва она снялась возле бассейна в корсетном полупрозрачном боди белого цвета, которое внешне напоминает слитный купальник с короткой юбкой. К нее на голове была фата, а на бедре кружевная подвязка. Затем девушка показала себя в белом облегающем мини-платье, босоножках на невысоком каблуке с деталью в виде крупного банта и небольшой сумкой молочного цвета.

В качестве третьего и основного наряда американка выбрала кружевное платье в пол, оформленное стразами и декольте. Известно, что вещь бренда Netta BenShabu стоит около тысячи долларов (73 тысячи рублей). После этого блогерша переоделась в бежевое корсетное мини-платье, а для вечеринки у бассейна она сменила предыдущий наряд на белый комплект бикини со стразами.

«Суперэкстра — мое второе имя», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала 3,8 миллиона просмотра и почти 440 тысяч лайков. Пользователи сети оценили идею девушки в комментариях. «Мне нравится! Так держать», «Все наряды просто невероятные», «Хочу быть тобой», «Боже, я тоже хочу сменить несколько нарядов на своей свадьбе», — писали они.

В июне невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание. Лаура Трауэр (Laura Trower) решила приобрести наряд платье сразу после примерки, поскольку ей понравился его дизайн: верх платья выполнен из кружева, облегающая юбка украшена длинным шлейфом. Вскоре после покупки героиня материала обратила внимание на записку, которая была прикреплена к внутренней стороне платья.