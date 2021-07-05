Мужчина нашел жуткую ведьмину бутылку с человеческим зубом и волосами внутри

Недалеко от города Озуэстри в британском графстве Шорпшир нашли так называемую ведьмину бутылку с человеческим зубом, волосами и мочой. Об этом сообщает Newsflare.

48-летний Крис Лэнгстон (Chris Langston) заметил кучу грязи, из которой торчали осколки битой посуды, когда занимался поиском ценностей при помощи металлоискателя. Он стал разбирать черепки и вскоре наткнулся на отлично сохранившийся в земле аптекарский сосуд викторианской эпохи.

Лэнгстон взял бутылку и сразу же заметил ее жуткое содержимое. По его словам, он был напуган, потому что рядом с бутылкой лежала оторванная голова куклы. «Я снимал все на видео, и вы можете заметить, что я дрожу, — признался мужчина. — Честно говоря, хотелось положить находку обратно».

Лэнгстон рассказал, что не в первый раз искал старинные вещи в лесу под Озуэстри. Ранее он уже находил там несколько черепков посуды примерно 1900-1910 годов и бутылочку из-под яда, которую датировали 1900 годом. Ведьмина бутылка, найденная Лэнгстоном в среду, 30 июня, датируется примерно 1860-1900 годами.

Ведьмины бутылки использовались в Великобритании и США в качестве оберегов как минимум с начала XVII века. В прошлом люди считали, что они защищают дом от злых духов.

Ранее сообщалось, что в американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, любитель старины откопал ведьмину бутылку, лежавшую под землей с XIX века. Внутри запечатанного стеклянного сосуда оказались человеческие зубы, волосы и мертвый жук-олень.