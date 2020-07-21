Любитель старины откопал «ведьмину» бутылку с человеческими зубами

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, любитель старины откопал магический артефакт, лежавший под землей с XIX века. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В свободное время 52-летний бармен Шейн Мирз (Shane Mears) ищет предметы старины на месте снесенных домов. Во время раскопок на западном берегу Миссисипи он отыскал так называемую ведьмину бутылку. Внутри запечатанного стеклянного сосуда лежали человеческие зубы, волосы и мертвый жук-олень.

«Там, где находился этот объект, в середине XIX века стоял дом. Бутылка также относится к этому периоду, — объясняет Мирз. — Она могла служить защитным заклинанием для здания. Ее также могли использовать в вуду в качестве компонента другого заклинания».

Ранее сообщалось, что в Великобритании выставили на продажу шкатулку викторианского охотника на вампиров. Она содержала небольшой пистолет, синий пузырек с неизвестным содержимым, три стеклянных флакона, четки, три распятия, карманный нож с перламутровой рукояткой и серебряным клинком, бутыль с зубами акулы и экземпляр Нового Завета 1842 года издания.