Таинственную шкатулку охотника на вампиров выставили на продажу

В Великобритании выставили на продажу шкатулку викторианского охотника на вампиров. Об этом сообщается в пресс-релизе аукционного дома Hansons Auctioneers.

Владелец таинственного ларца живет в Западном Мидленде и предпочитает не раскрывать свою личность. «Я почти ничего не знаю о его истории, — признается британец. — Он попал в мою коллекцию три года назад. Я купил этот ларец на большой антикварной ярмарке в Ньюарке. Мне понравился его готический вид, а когда я заглянул внутрь, то понял, что просто обязан его заполучить».

Шкатулка запирается на ключ и отделана алым шелком. На обратной стороне крышки имеется роспись, изображающая воскресение Иисуса Христа, и резной барельеф из слоновой кости, на котором изображен волк в мантии. Внутри лежат небольшой пистолет, синий пузырек с неизвестным содержимым, три стеклянных флакона, четки, три распятия, карманный нож с перламутровой рукояткой и серебряным клинком, бутыль с зубами акулы и экземпляр Нового Завета 1842 года издания.

В аукционном доме Hansons Auctioneers рассчитывают, что набор уйдет с молотка за две-три тысячи фунтов стерлингов (180-270 тысяч рублей).

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Монтана охотник на снежного человека обстрелял 27-летнего мужчину. «Если я вижу что-то похожее на снежного человека, то просто стреляю в него», — объяснил он.

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