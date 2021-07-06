В российском поселке на борьбу с борщевиком отправили нетрезвых водителей

В поселке Тельмана Ленинградской области власти отправили на борьбу с борщевиком водителей, которые были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Россияне косят опасное растение не первый год, сообщает «Подъем».

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Районная администрация проводит подобные мероприятия второй год. На данный момент в поселении борщевик косят четверо нарушителей порядка. «Это в основном те, кто был привлечен за вождение в нетрезвом виде без каких-то тяжких последствий. Человеку назначают общественно-полезные работы — он не выбирает, будет красить забор или косить борщевик. Колонию же осужденные тоже не выбирают», — отметили в администрации.

Власти планируют убирать таким способом борщевик и в течение следующих трех лет. Чиновники положительно оценили результаты борьбы с растением и выразили надежду, что их примеру последуют и в других поселениях. «У нас тут уже даже шутка сегодня родилась: будем сами людей подводить под нарушения, чтобы потом косили», — заявили в администрации.

В мае 2021 года специалисты компании «Август», которая производит химические средства защиты растений, назвали способ победить борщевик Сосновского. Они посоветовали использовать смеси с селективными гербицидами пролонгированного действия, чтобы создать на участке «эффект залужения».