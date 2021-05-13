Назван способ победить борщевик

Специалисты компании «Август», занимающейся производством химических средств защиты растений, провели испытания и назвали способ, с помощью которого можно победить борщевик Сосновского. Для борьбы с нежелательным растением посоветовали использовать вещества пролонгированного действия. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты взяли для испытаний смеси с селективными гербицидами пролонгированного действия, которые продолжительное время сохраняли активность в почве и препятствовали повторному появлению вредителя. В итоге на участках возникал «эффект залужения» — на очагах, где рос борщевик, появились злаковые культуры, которые, формируя слой почвы, затрудняли прорастание семян борщевика. Подобным способом можно заменить традиционно применяемые препараты на основе глифосата — они вызывают гибель зеленой массы на недолгий срок.

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«Если борщевик растет на участке давно, то в верхнем и более глубоком слоях почвы содержится большое количество его семян. Чтобы справиться с ними, необходимо применение препаратов, действующие вещества которых сохраняют свою активность в почве в течение продолжительного времени. Обработки эффективны весной, на ранних стадиях роста (до 35-40 сантиметров) — рабочий раствор препаратов при опрыскивании попадает на сорняк и почву, воздействует на проростки семян, угнетая их развитие», — пояснили представители «Августа».

Для большей эффективности в компании посоветовали сочетать глифосатсодержащие продукты с селективными гербицидами. В 2021 году специалисты планируют провести масштабные демонстрационные испытания семи смесей на территории Можайска в Подмосковье, куда пригласят представителей муниципалитетов и организаций, занимающихся борьбой с борщевиком в регионе. По словам специалистов, применение подобных схем поспособствует более рациональному расходованию бюджетных средств.

Ранее автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина дала дачникам рекомендации по борьбе с сорняками, в частности с пыреем, одуванчиками и лопухами. Она также посоветовала владельцам участков бороться с борщевиком до появления его семян, а после посыпать срезы солью.