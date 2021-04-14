Девочка дотронулась до борщевика и оказалась на костылях

Жительница Денби, Уэльс, 13-летняя Отем Ферт наступила на борщевик, который называют самым опасным растением Великобритании, и оказалась на костылях. Об этом пишет издание Mirror.

По словам отца пострадавшей Джонатана Ферта, его дочь гуляла босиком на берегу реки и наступила на растение. «Это было всего несколько секунд, но она продолжила играть на солнце, что, вероятно, усугубило ситуацию», — рассказал мужчина.

В течение всего дня девочка не жаловалась на дискомфорт, однако на следующий день она проснулась ранним утром от боли в ноге. «Она была напугана и не знала, что происходит с ее ногой», — заявил отец Отем.

Мужчина отвез дочь в больницу, где врачи диагностировали у нее глубоки и сильные ожоги. Пострадавшая принимает обезболивающие и использует костыли. Медики также допускают, что ребенку понадобится пересадка кожи на пятке, однако окончательное заключение можно будет сделать лишь через несколько дней.

В начале апреля в шотландском городе Глазго борщевик Мантегацци оставил на ногах рыбака ожоги третьей степени. Пол Макгичин шел по мосту и случайно коснулся ногами борщевика. На следующий день мужчина почувствовал раздражение и зуд на коже ног.

Борщевик активно распространяется на безлюдных или заброшенных территориях: полях, окраинах лесов и рек. Кроме того, растение проникает в деревни и даже городские районы. Сок борщевика опасен и может вызвать ожоги третьей степени.