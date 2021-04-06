Опасное растение оставило на ногах мужчины ожоги третьей степени

В шотландском городе Глазго борщевик Мантегацци оставил на ногах рыбака ожоги третьей степени. Об этом сообщает газета Daily Record.

30 марта Пол Макгичин (Paul McGeachin) шел по мосту и случайно коснулся ногами борщевика, считающегося самым опасным растением Великобритании. «Я шел на магнитную рыбалку и был одет в брюки длиной три четверти, — рассказывает пострадавший. — Я ничего не знал об этом растении».

На следующий день мужчина почувствовал раздражение и зуд на коже ног. Ожоги, оставленные растением, причинили ему мучительную боль, из-за которой он не мог передвигаться. 40-летнему британцу пришлось отправиться в отделение неотложной помощи из-за воспалившихся участков кожи.

Врачи прописали Макгичину курс антибиотиков и велели соблюдать постельный режим. Медики предупредили пациента, что ожоги от борщевика могут заживать несколько месяцев. «Я работаю шеф-поваром, поэтому обычно мне приходится весь день стоять на ногах, чего я не могу себе позволить сейчас. Я лишь надеюсь, что раны заживут как можно быстрее», — отметил он.

Британец утверждает, что регулярно гуляет в тех краях с трехлетней дочерью, которая любит собирать букеты из полевых цветов. «Слава богу, ей не попалось под руку это растение», — говорит мужчина. Он призвал местных жителей соблюдать осторожность и обходить стороной борщевик Мантегацци.

Ранее сообщалось о трехлетней Софии из Великобритании, которая получила ожоги третьей степени из-за подгузников. После инцидента мать пострадавшей девочки связалась с производителем и пожаловалась на вредоносные подгузники. При этом представители бренда отказались брать на себя ответственность за случившееся.