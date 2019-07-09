Любовь к алкогольным коктейлям довела женщину до солнечных ожогов

Жительница канадского города Эдмонтона выжала руками лаймы для текилы, вышла на солнце и получила ожоги. Об этом сообщает Daily Mail.

12 июня Амбер Препчук (Amber Prepchuk) отдыхала с подругами в домике у озера. Она решила приготовить алкогольные коктейли на всю компанию и взяла 18 лаймов. Она успела выжать руками 10 плодов, прежде чем нашла соковыжималку. Завершив приготовление напитков с текилой, она ополоснула руки и вышла на солнце.

Спустя два дня канадка проснулась с острой болью из-за ожогов кожи на руках. Лечащий врач осмотрел Препчук и прописал ей необходимый курс лечения. Оказалось, что она страдает от фитофотодерматита — воспаления, возникающего от того, что на кожу попадает сок некоторых растений и повышает ее чувствительность к солнечным лучам.

Препчук ежедневно принимает витамин Е, наносит на тело солнцезащитное средство и увлажняющий крем, чтобы защитить обгоревшие участки тела.

В июне сообщалось, что школьник из Калифорнии получил сильные ожоги лица из-за взрыва во время научного эксперимента на уроке. Учитель добавил слишком много спирта, из-за чего произошло возгорание. Голову мальчика мгновенно охватило пламя.

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