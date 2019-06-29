Неудачный научный эксперимент на уроке сжег школьнику лицо

Школьник из Калифорнии получил сильные ожоги лица из-за взрыва во время научного эксперимента на уроке. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в начальной школе Capri в городе Энсинитас. 13-летний ученик Прист Ривера проводил научный эксперимент «огненная змея» (в ходе опыта ученики пропитывают песок спиртом, а затем сыплют на него соду и сахарную пудру и поджигают — прим. «Ленты.ру»).

По словам Ривера, учитель добавил слишком много спирта в огонь, после чего песок взорвался прямо у лица мальчика. Он сказал, что всю его голову мгновенно охватил огонь.

После происшествия школьника доставили в больницу, где ему пришлось перенести четыре операции на лице и шее.

Сейчас неизвестно, насколько хорошо заживут шрамы Приста, но врачи надеются на его полное выздоровление. Семья Ривера подала иск в суд против школы на миллион долларов. Представители учебного заведения отказались давать комментарии до тех пор, пока не появятся результаты расследования.

В июне в штате Невада, США, электронный испаритель взорвался у подростка во рту, из-за чего мальчик попал в больницу. Мать юноши приобрела устройство, чтобы помочь ему справиться с тягой к табаку. Сейчас здоровью парня ничего не угрожает, однако после инцидента он навсегда отказался от курения.

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