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Взорвавшаяся электронная сигарета пробила череп и мозг вейпера

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Житель американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, погиб от взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает WFTS-TV.

Взрыв произошел 6 мая, когда 38-летний Толлмадж Уэйкмен Д’Элиа (Tallmadge Wakeman D'Elia) курил вейп у себя дома. Согласно результатам вскрытия, обнародованным во вторник, 15 мая, фрагменты устройства пробили его череп и мозг. После этого в помещении начался пожар.

По сообщению Fox News, соседка погибшего заметила дым и вызвала экстренные службы. Прибывшие пожарные обнаружили тело Д’Элиа, которое к тому времени обгорело на 45 процентов.

Мужчина использовал электронную сигарету марки Mech Works, выпущенную фирмой Smok-E Mountain. Причины взрыва не уточняются. Представитель компании предположил, что взорвался не сам вейп, а ингалятор (атомайзер) или батарея, изготовленные другими производителями.

По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), Д’Элиа стал первым американцем, к гибели которого привела взорвавшаяся электронная сигарета. При этом сами взрывы не редкость: организация насчитала около 200 подобных случаев, произошедших в США с 2000 до 2016 года.

Электронные сигареты (вейпы) представляют собой ингаляторы, состоящие из батарейного блока и испарителя (атомайзера). Их заправляют жидкостью с различными ароматизаторами и никотином, которая преобразуется в пар под действием нагревательного элемента в испарителе.

В 2017 году сообщалось об электронной сигарете, загоревшейся в кармане американского адвоката во время выступления в суде по делу о поджоге. Дым пошел из кармана брюк юриста, когда тот пытался уверить судью, что автомобиль клиента воспламенился самопроизвольно.

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