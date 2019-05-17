Женщина побыла полчаса на солнце и получила ожоги третьей степени

Жительница английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, получила ожоги третьей степени после получасового пребывания под солнцем. Об этом сообщает местная газета The Hull Daily Mail.

Инцидент произошел 4 мая в городе Бирмингем, когда Венди Сеннетт (Wendy Sennett) находилась в пейнтбол-клубе. «Я провела под солнцем всего полчаса, после чего на мои руки было страшно взглянуть, — рассказывает она. — Правая рука так раздулась, что я практически не видела костяшки пальцев».

До этого 58-летняя британка на протяжении нескольких недель принимала стероидный препарат преднизолон, чтобы вылечить ларингит. Из-за лекарства ее кожа стала очень чувствительной. Женщина призналась, что не изучила информацию о таблетках и не знала о возможных побочных эффектах.

Сеннетт незамедлительно оказали медицинскую помощь. Парамедики нанесли на ее раны успокаивающий гель и дали противовоспалительные препараты. Пациентке запретили дальнейший прием стероидных средств. По ее словам, спустя 12 дней кожа так и не восстановилась.

Женщина захотела рассказать свою историю, чтобы предотвратить похожие инциденты. Она предупредила людей об опасности нахождения на солнце при лечении стероидными препаратами.

В начале апреля сообщалось, что австралийка Лилиан Пол попробовала новую для себя процедуру по удалению волос с лица и получила ожоги. Косметический салон выплатил пострадавшей неустойку за причиненный вред здоровью.

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