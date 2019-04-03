Разлитая на детской площадке кислота сожгла кожу двухлетнему мальчику

В польской деревне Бири, Силезское воеводство, неизвестные злоумышленники покрыли карусели детской площадки кислотой. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам представителей полиции, о произошедшем им сообщила жительница деревни. Ее двухлетний сын скатился с горки, где было пролито, едкое химическое вещество, и оказался в больнице с ожогами первой и второй степени. Мальчику вовремя оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Правоохранительные органы занимаются расследованием дела. Неизвестное вещество отправлено на экспертизу. Представители власти опрашивают возможных свидетелей преступления.

В 2017 году сообщалось, как жительница Великобритании подлила серную кислоту в футляр музыкального инструмента девушки, начавшей встречаться с ее бывшим бойфрендом. Когда жертва открыла чехол, жидкость попала ей на ноги, оставив ожоги.