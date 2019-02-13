Женщина зажгла динамит вместо свечи и поплатилась

Американка перепутала в темноте свечу и динамит, подожгла фитиль и устроила взрыв. Об этом сообщает информационный портал NY Daily News.

Инцидент произошел 6 сентября 2018 года. Из-за шторма в доме Катрины Гутьеррес (Katrina Gutierrez), расположенном в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, отключился свет. В поисках свечей женщина спустилась в подвал. Она нащупала нечто, похожее на свечу, и зажгла фитиль. Гутьеррес осознала, что это динамит, только когда он взорвался у нее в руках.

Женщина получила ожоги левой кисти, правого глаза, груди и плеч. Ее муж и двое детей не пострадали. На место прибыли полиция и саперы, Гутьеррес госпитализировали. Ей до сих пор приходится продолжать лечение.

Теперь американка подала в суд на бывшего владельца дома за то, что он оставил на его территории взрывчатку. «Все травмы и потери миссис Гутьеррес были вызваны умышленным, безрассудным и безответственным поведением бывшего собственника, который знал о существовании взрывчатки, но не убрал ее из подвала, когда продавал недвижимость», — заявил юрист Пол Гэним (Paul Ganim), представляющий интересы пострадавшей на процессе.

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