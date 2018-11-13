Американка отпраздновала развод эпичным взрывом свадебного платья

Жительница американского штата Техас Кимберли Сантлбен-Стител (Kimberly Santlben-Stiteler) отпраздновала развод вечеринкой, завершившейся взрывом свадебного платья. Об этом сообщает Fox News.

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Изначально 43-летняя женщина собиралась сжечь платье, в котором она вышла замуж 14 лет назад. «Друзья и родственники предлагали мне по-разному поступить с платьем: отдать на пеленки недоношенным детям или в церковь на крестильные рубашки. Но для меня оно символизировало ложь. Я хотела устроить вечеринку в честь развода и сжечь его», — объяснила Сантлбен-Стител.

Однако отец и сводный брат американки предложили ей более зрелищный вариант. Они начинили платье девятью килограммами таннерита — взрывчатки, использующейся для пожарных учений и при проведении буровых работ. В конце вечеринки женщина выстрелила в платье из снайперской винтовки, попав с первого раза.

«Я почувствовала себя свободной, когда нажала на спусковой крючок», — призналась Сантлбен-Стител.

Ее сестра уверяет, что шум от взрыва был слышен в радиусе 24 километров от его эпицентра.

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