Американки полюбили метать топор в лица бывших супругов

Метание топора стало популярным развлечением на вечеринках по случаю развода. Об этом изданию Washingtonian рассказала Мелани Сент-Амур (Melanie St-Amour), менеджер клуба Bad Axe Throwing в Вашингтоне.

По словам Сент-Амур, после развода люди приводят в клуб друзей, чтобы вместе с ними «выпустить пар». Нередко они метают топор в портрет бывшего супруга или супруги или в другие знаковые вещи.

«У нас была одна женщина, которая принесла свое свадебное платье», — утверждает Сент-Амур. Другой клиент, которого она вспомнила, сделал мишенью туфли бывшей жены.

В клубе оборудованы две дорожки, которые можно арендовать на 25 минут. Перед началом инструктор показывает участникам, как обращаться с топорами весом 2,5 фунта (около килограмма) и пять фунтов (около 2,3 килограмма).

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По словам Сент-Амур, мужчины справляются с задачей хуже, чем женщины, составляющие 60 процентов посетителей клуба. «Женщины прислушиваются к инструкторам, — говорит она. — А мужчины приходят и начинают: "Давай-давай-давай, объяснения не нужны"».

Правила напоминают дартс: топор метают с расстояния несколько метров в деревянную мишень на стене. Считается, что развлечение придумали канадские лесорубы во второй половине XIX века. Вместо мишени они использовали сплавляемые по реке бревна.

Первый клуб Bad Axe Throwing открылся в канадской провинции Онтарио в 2014 году, впоследствии заведения появились в 19 городах США и Канады. В 2017 году подобный клуб открылся в Париже.

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