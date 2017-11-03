Парижане увлеклись метанием топоров

Вслед за канадцами жители французской столицы увлеклись метанием топоров. Об этом сообщает Reuters.

Необычный спорт привез во Францию 30-летний финансист Томас Морель (Thomas Morel). Он узнал о нем в Канаде и подумал, что в Париже тоже немало людей, которые не прочь метнуть топор после работы.

Морель открыл на северо-востоке города заведение Les Cognees, где можно соревноваться в метании топора с друзьями. Идея оказалась удачной. «Это отличный способ расслабиться после работы», — цитирует Reuters одного из посетителей.

Томас Морель утверждает, что будет добиваться включения метания топоров в программу Олимпийских игр, которые пройдут в Париже через шесть лет.

Правила игры напоминают дартс: топор метают с расстояния несколько метров в деревянную мишень на стене. Считается, что развлечение придумали канадские лесорубы во второй половине XIX века. Вместо мишени они использовали сплавляемые по реке бревна.

В последнее время метание топоров переживает возрождение в Канаде. Заведения, подобные парижскому Les Cognees, действуют в нескольких городах страны.

В августе сообщалось, что обнаженные ведущие программы Naked News Мэдисон Бэйнс и Роксанна О'Нил устроили соревнование по метанию топоров.