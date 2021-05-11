Дачникам дали советы по борьбе с сорняками

Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина дала рекомендации дачникам по борьбе с сорняками. По ее словам, избавиться от нежелательных растений можно с помощью гербицидов, соли и лопаты, передает телеканал «360».

«При выкапывании удаляешь корни сорняков. Сорняки удаляют обычно при влажной почве. Особенно страшный сорняк — пырей. У него корневище бывает больше метра длиной с отростками. Копать часто нельзя, потому что корневища разрезаются, а каждый отрезок начинает расти», — рассказала специалист.

Ганичника пояснила, что с одуванчиками следует бороться при помощи гербицидов или выкапывать вместе с корнями. Борщевик следует уничтожить до появления семян, после чего посыпать срезы солью. Аналогичный способ поможет избавиться от лопухов и конского щавеля.

Эксперт посоветовала высаживать боящиеся холода культуры с середины мая, но только в теплицах. В открытом грунте перцы, баклажаны, помидоры и огурцы приживутся с 1 июня. Она также порекомендовала ориентироваться на прогнозы синоптиков и иметь под рукой укрывной материал.

Ранее российский врач-гериатр Наталья Черепанова посоветовала дачникам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, следует выполнять ряд правил, чтобы не навредить собственному здоровью. Специалист порекомендовала перед поездкой на дачу посетить терапевта, взять с собой тонометр и не трудиться на огороде под открытым солнцем или при первых признаках плохого самочувствия.