Окольцовывающая голову борода стала трендом у мужчин

Борода, окольцовывающая лицо, стала модным трендом у мужчин в 2021 году. На соответствующие посты в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

Мужчины начали отращивать бороду, которая опоясывает нижнюю часть подбородка, образует узкую полосу на щеках и переходит в волосы на висках. При этом над лицом остается узкая челка, а остальная растительность на голове полностью сбривается.

Фотографии нового тренда, а также критика пользователей описанной формы бороды появились в Twitter. «В лицо с такой бородой так и хочется ударить», «Они должны были назвать этот тренд унитазом», «Я не могу поверить, что именно это теперь в моде», «Феноменальный идиотизм. Пойду побреюсь!» — высказались они.

По информации издания, такой стиль бороды стал популярен по всему миру во время новой волны локдауна, который вводят в странах из-за пандемии коронавируса. «Запертые дома мужчины от скуки экспериментируют со своей внешностью с помощью машинок для стрижки», — заключают журналисты.

В июне сообщалось, что новым трендом в соцсетях стали двойные усы. Мужчины начали массово отращивать усы и бороду, после чего сбривать последнюю таким образом, чтобы под нижней губой на подбородке осталась растительность в виде дополнительных усов. При этом форма «нижних» и «верхних» усов должна быть одинаковой.