Имитация сбритых бровей стала новым трендом у знаменитостей

Знаменитости принялись имитировать эффект сбритых бровей и запустили новый тренд. На соответсвующие фото обратили внимание журналисты Ladbible.

Звезды принялись массово публиковать изображения, на которых они скрывают брови, используя различные косметические средства. Так, во флешмобе приняли участие американская предпринимательница Ким Кардашьян, поп-исполнительница Кэти Перри, британская актриса Мэйси Уильямс, рэперша Lizzo, и другие.

Например, Кардашьян снялась с обесцвеченными бровями в рекламной кампании собственного бренда Skims. Ее запечатлели в бежевом облегающем костюме, состоящем из кроп-топа и шорт-велосипедок, с уложенными волнами волосами. Перри, в свою очередь, сфотографировалась без бровей в образе феи на съемке телешоу, позируя с декоративными крыльями.

По словам визажистки Алекс Майо (Alexx Mayo), добиться упомянутого эффекта возможно с помощью консилера или обесцвечивания волос на лице. Отмечается, что специалистка таким образом покрасила брови певице Lizzo. На размещенном в Instagram кадре рэперша изображена без бровей с ярким макияжем и гримом в виде черных точек.

В мае 2020 года российский рэпер Джиган сбрил брови и показал результат в соцсетях. Известно, что во время пребывания в США, музыкант записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в «психушке», где его лечат и хорошо кормят. При этом в ролике было видно, что артист избавился от бороды и бровей.